Ministerpräsidentenkonferenz: Christian Lindner FDP), Bundesminister für Finanzen, Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft. (Michael Matthey / dpa / Michael Matthey)

Das forderte Nordrhein-Westfalens Regierungschef Wüst nach den Beratungen mit seinen Länder-Kollegen in Hannover. Anstatt ab März sollten die Bürger bereits ab Januar dauerhaft bei den Gaspreisen entlastet werden, meinte der CDU-Politiker. Auch eine rückwirkende Regelung wäre denkbar. An dem Treffen nahmen Bundesfinanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck teil, um die Position des Bundes zu erläutern. Habeck will vorerst an den Vorschlägen und am Terminplan der Experten-Kommission festhalten. Danach sollen die Bürger im Dezember einmalig beim Gas entlastet werden. Eine dauerhafte Lösung wird ab März des kommenden Jahres angestrebt. Ziel der Vorschläge ist auch, Energie zu sparen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.