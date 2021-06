Der Bundesrat entscheidet heute über letzte Gesetzesvorhaben der Großen Koalition vor der Bundestagswahl.

Unter anderem steht das vom Bundestag beschlossene Klimaschutzgesetz auf der Tagesordnung, das zum Ziel hat, Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral zu machen. Außerdem geht es unter anderem um das Lieferkettengesetz, um die Frauenquote in Unternehmensvorständen und um das Gesetz zum Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern.



Insgesamt stimmt die Länderkammer in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause über 135 Punkte ab, darunter 86 Gesetze aus dem Bundestag - so viele wie nie zuvor in der Geschichte des Bundesrates.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.