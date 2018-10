Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, CDU, ist zum neuen Präsidenten des Bundesrats gewählt worden.

Er tritt am 1. November die Nachfolge des derzeitigen Bundesratspräsidenten, Berlins Regierendem Bürgermeister Müller, an. Der SPD-Politiker wurde zum ersten Vizepräsidenten der Länderkammer gewählt. Zweiter Stellvertreter wird Brandenburgs Regierungschef Woidke, ebenfalls SPD.



Vor seiner Wahl hatte sich Günther dafür ausgesprochen, die Arbeitsweise des Bundesrates zu reformieren. Die bisherige Abstimmungspraxis nach Parteien im Vorfeld der Sitzungen führe zu Problemen, sagte er dem NDR. In 16 Bundesländern gebe es inzwischen 13 unterschiedliche Regierungskoalitionen. Das führe dazu, dass es am Ende oft keine mehrheitsfähigen Beschlüsse gebe.