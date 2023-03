Symbolfoto Deutschland Ticket Regionalverkehr (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

In einer gemeinsamen Stellungnahme der Ministerpräsidenten regt die Länderkammer außerdem eine jährliche Überprüfung des Preises an. Der Gesetzentwurf sieht bislang vor, dass der Bund vorerst von 2023 bis 2025 je 1,5 Milliarden Euro bereitstellt. Die Länder sollen sich mit der gleichen Summe beteiligen. Starten soll das bundesweit nutzbare Ticket mit 49 Euro im Monat, was jedoch ausdrücklich als "Einführungspreis" bezeichnet wird.

Der Bundestag hat bereits in erster Lesung über den Gesetzentwurf beraten. Verkehrsminister Wissing will das Verfahren noch im März abschließen, damit das 49-Euro-Ticket wie geplant zum 1. Mai verkauft werden kann.

