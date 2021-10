Der Länderrat der Grünen hat der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP zugestimmt. Die überwiegende Mehrheit der Delegierten auf dem kleinen Parteitag in Berlin votierte dafür; es gab zwei Gegenstimmen und eine Enthaltung.

In der Debatte hatte der Co-Vorsitzende der Grünen, Habeck, um Zustimmung geworben. Der von den drei Parteien ausgehandelte Text biete die Chance, dem Land eine Politik zu geben, die auf der Höhe der Zeit sei. Zwar hätten sich die Grünen in bestimmten Punkten nicht durchsetzen können. Konkret nannte Habeck das Tempolimit auf Autobahnen und die Forderung nach einer moderaten Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Andere Punkte seien aber so wichtig, dass man ein tragfähiges Ergebnis erzielt habe. Zugleich schwor Habeck die Grünen auf die Rolle als künftige Regierungspartei ein. Man werde Treiberin großer Transformationsaufgaben sein und müsse jetzt beweisen, dass man reif dafür sei, Verantwortung zu übernehmen.

Baerbock erwartet harte Verhandlungen

Die Co-Bundesvorsitzende Baerbock nannte die Vereinbarungen zum Klimaschutz im Sondierungspapier für eine Ampel-Koalition einen "echten Erfolg" der Grünen. Sie sprach unmittelbar vor der Abstimmung als letzte zu den Delegierten und verweist etwa auf das Vorhaben, dass bei Neubauten auf den Dächern von Gewerbebauten und Häusern Solaranlagen errichtet werden sollen. "Bei anderen Sätzen werden wir noch sehr, sehr hart verhandeln müssen. Auch beim Klimaschutz", betonte Baerbock. Klimaschutz müsse "auch von der Wirtschafts-, Verkehrs-, Landwirtschafts- und Gesellschaftspolitik her gedacht" werden.



Der Co-Fraktionsvorsitzende Hofreiter erklärte, die künftige Bundesregierung werde sich für die europäischen Klimaziele und ein Ende des Artensterbens einsetzen, statt weiter zu bremsen. Bundesgeschäftsführer Kellner verteidigte das Sondierungspapier. Es beschreibe eine klare Reformagenda und weise den Weg für einen Aufbruch. Das Papier sei gerade beim Klimaschutz äußerst ambitioniert.

SPD-Vorstand bereits für Koalitionsverhandlungen, FDP stimmt morgen ab

Am Freitag hatten die drei Parteien die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche über die Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung vorgestellt. Dabei bekannten sie sich auch zum 1,5-Grad-Ziel in der Klimapolitik sowie dazu, den Kohleausstieg im Idealfall auf 2030 vorzuziehen. Der SPD-Vorstand hat bereits einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen votiert. Morgen will die FDP-Führung entscheiden.



Diese Nachricht wurde am 17.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.