Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Länderspiel gegen Nordmazedonien in Duisburg mit 1:2 verloren.

Nach zwei Siegen ist es die erste Niederlage in der Qualifikation für die WM in Katar im kommenden Jahr. Damit ist das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der Gruppe J nur noch Dritter. Spitzenreiter ist Armenien.



Für die deutsche Mannschaft traf nur Ilkay Gündogan per Foulelfmeter in der 63. Minute. Goran Pandev kurz vor der Halbzeit und Eljif Elmas in der 85. Minute waren für Nordmazedonien erfolgreich, das wie die DFB-Auswahl sechs Punkte hat und Rang zwei belegt.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.