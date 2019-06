Der geplante Rechtsanspruch für Grundschulkinder auf einen Ganztagsplatz wird nach aktuellen Berechnungen der Länder teurer als erwartet.

Es würden zusätzliche Kosten von fast acht Milliarden Euro jährlich entstehen, heißt es in einem Papier der Kultusministerkonferenz, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Demnach würden die Gesamtkosten von derzeit gut zwei Milliarden Euro vor allem wegen der steigenden Personalausgaben auf bis zu zehn Milliarden Euro jährlich ansteigen. Diese Summe überschreite das durch den Bund in Aussicht gestellte einmalige Angebot von zwei Milliarden Euro für die Umsetzung des Rechtsanspruchs bei weitem, heißt es in dem Papier.



Der Ausbau der Ganztagsbetreuung an Grundschulen ist ein Thema der Kultusministerkonferenz in Wiesbaden.