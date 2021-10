Angesichts der wieder steigenden Infektionszahlen warnt Sachsens Ministerpräsident Kretschmer vor einem verfrühten Ende der Corona-Schutzvorkehrungen.

Wer zu schnell in die Normalität möchte, verhindere sie möglicherweise, sagte Kretschmer am Rande einer Ländertagung in Königswinter bei Bonn. Es brauche ein gemeinsames Vorgehen von Bund und Ländern auch in den kommenden Monaten. Ein Flickenteppich in Deutschland wäre schlecht, betonte der CDU-Politiker. Dramatische Situationen, wie in anderen Ländern Europas, sollten wir Deutschland ersparen.



Die Bundesländer dringen auf einen rechtssicheren Rahmen, um Corona-Schutzmaßnahmen auch über den Herbst und Winter hinweg aufrechterhalten zu können. Das geht aus einer Beschlussvorlage für das zweitägige Treffen hervor, über die die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

