Am Wochenende sorgen ein Hoch über Mitteleuropa und die kalte Luft für ruhiges Winterwetter (Archivbild). (imago images / Westend61)

Das Wetter: Am Tag verbreitet sonnig. Im Osten und in einigen Flusstälern allerdings oft trüb. Nach Abklingen der leichten Schneefälle im Südosten weitgehend trocken. Leichter Dauerfrost zwischen minus 6 und 0 Grad, an der See sowie im Westen bis plus 2 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.