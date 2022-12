Wetter

Längerer Sonnenschein - im Osten bleibt es teils trüb

Das Wetter: Am Tag verbreitet sonnig. Im Osten und in einigen Flusstälern allerdings oft trüb. Nach Abklingen der leichten Schneefälle im Südosten weitgehend trocken. Leichter Dauerfrost zwischen minus 6 und 0 Grad, an der See sowie im Westen bis plus 2 Grad. Morgen von Westen her Wolkenaufzug, weitgehend trocken. Im Osten nach Nebelauflösung längere sonnige Abschnitte. Minus 5 bis plus 3 Grad, im Bergland auch kälter.

17.12.2022