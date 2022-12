Vor dem UNO-Biodiversitäts-Gipfel in Montreal

Auf dem Weltnaturgipfel in Montreal wird ab Mittwoch über einen besseren Artenschutz beraten. (imago images/CHROMORANGE)

Was will der Gipfel erreichen?

Eines der Hauptziele der am Mittwoch beginnenden Konferenz ist es, mindestens 30 Prozent der weltweiten Landes-und Meeresflächen bis 2030 unter Schutz zu stellen. Eine wichtige Rolle bei den anstehenden Verhandlungen spielt auch eine solide Finanzgrundlage für den globalen Artenschutz.

Wie stehen die Erfolgschancen?

Die Vorzeichen für Montreal sind durchwachsen. Florian Titze vom WWF Deutschland sagte, schon im Vorfeld habe es gewisse Unstimmigkeiten zwischen der chinesischen Präsidentschaft und Teilnehmerstaaten gegeben. Eine vorbereitende Resolution für das Treffen wurde von der UNO-Vollversammlung nicht im Konsens verabschiedet. Außerdem lud die chinesische Präsidentschaft keine Staats- und Regierungschefs zu dem Gipfel ein.

Die Chefin der UNO-Biodiversitätskonvention, Mrema, appellierte an die Teilnehmer, "offen und flexibel" nach Montreal zu kommen und bereit für einen Kompromiss zu sein. Die nächste Herausforderung sei allerdings die Umsetzung. Ein schönes Dokument, mit dem man seine Regale schmücken könne, bringe nichts.

Auf einer Vorkonferenz im Juni in Nairobi sollte eigentlich ein Papier für Montreal vorbereitet werden. Doch der Durchbruch blieb aus. Einer der größten Streitpunkte ist weiterhin die Reduzierung von Pestiziden und Düngemitteln in der Landwirtschaft. Die EU will die Problematik explizit in die Vereinbarung mit aufnehmen. Vertreter des globalen Südens verweisen aber auf die Notwendigkeit einer verstärkten Produktion von Lebensmitteln wegen der Nahrungsmittelkrise, die weite Teile der Welt erfasst hat.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Unterstützung armer Länder beim Naturschutz durch Zahlungen reicherer Länder. Brasilien sowie 22 andere Staaten verlangten zuletzt, dass die Reichen bis 2030 mindestens 94 Milliarden Euro pro Jahr für den Erhalt der Artenvielfalt in Entwicklungsländern bereitstellen.

Was fordern Forscher und Naturschützer?

Deutsche Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen forderten im Vorfeld der Konferenz einen grundlegenden Wandel im Wirtschaftssystem. Ziel sei es, eine Form des Wirtschaftens zu etablieren, die im Einklang mit der Natur stehe und die Kosten des Artenverlusts abbilde, hieß es in einer " Frankfurter Erklärung ".

Der Präsident des Naturschutzbundes, Kröger, warb für ein "messbares, ambitioniertes System mit klaren Finanzzusagen". Derzeit seien nur drei Prozent der weltweiten Ökosysteme in einem guten Zustand. Deswegen müssten etwa Projekte zur Renaturierung und zum Ausbau von Naturschutzgebieten vorangetrieben werden.

Der geschäftsführende Vorstand beim WWF Deutschland, Heinrich, erklärte, neben der Finanzierung seien auch "ordentliche Berichte" aus den Ländern nötig, in denen die Staaten darlegten, ob und wie sie die vereinbarten Naturschutzmaßnahmen einhielten. So könnten Naturschutzmaßnahmen nachgeschärft werden und die Konferenz zum Erfolg führen.

Der Generaldirektor des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels in Bonn, Bernhard Misof, forderte Bundeskanzler Scholz auf, nach Kanada zu reisen. Seit den 60er Jahren seien die Probleme des Artensterbens bekannt, sagte der Biologe der "Rheinischen Post". Seitdem sei so gut wie nichts passiert.

Wie steht es um die Biodiversität?

Von den acht Millionen Tier- und Pflanzenarten auf der Welt sind Wissenschaftlern zufolge eine Million vom Aussterben bedroht. Mrema sagte, es werde dringend ein Artenschutz-Abkommen gebraucht. Der derzeitige Zustand der Biodiversität sei schlimm. 90 Prozent der Ökosysteme weltweit seien verändert worden.

Heike Vesper vom Naturschutzbund WWF Deutschland sprach vom "größten Artensterben seit der Dinosaurierzeit". Die biologische Vielfalt sei aber die Grundlage für das Überleben der Menschen und auch für die Wirtschaft.

Experten bemängeln immer wieder, dass die Artenkrise bislang nicht so ernst genommen werde wie die Klimakrise.

Warum ist Artenvielfalt wichtig?

Von der Biodiversität hängt viel ab: Große Teile der Nahrung, Rohstoffe, sauberes Wasser, saubere Luft und Wirkstoffe für Medikamente. Die Leopoldina-Akademie verweist auf die wichtigen Funktionen von Tieren und Pflanzen im Ökosystem. Artenreiche Wälder und Wiesen können demnach mehr Kohlenstoff aufnehmen und so der Atmosphäre das Treibhausgas Kohlendioxid entziehen. Wenn bestimmte Arten nicht mehr vorkommen, werde der Ökokreislauf gestört.

Ein Beispiel: Wenn Insektenarten aussterben, hat das einerseits Auswirkungen auf Vögel, die sich von diesen Insekten ernähren, und andererseits auf die Bestäubung von Pflanzen und damit auf die Ernte.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.