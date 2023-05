EZB-Präsidentin Christine Lagarde beim Festakt zum 25-jährigen Bestehen der Europäischen Zentralbank (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Kai Pfaffenbach)

Mit einer Währungsunion sei es nicht getan, erklärte sie am Abend auf dem Festakt in Frankfurt am Main. Vielmehr gelte es, den Prozess stetig fortzusetzen. Die Union müsse vielschichtig sein und im Sinne einer stärkeren Integration auch den Fiskal-, Finanz- und den Bankenbereich umfassen, vor allem wenn der Euro seinen Status als internationale Währung festigen solle. Zugleich kündigte Lagarde an, weiter entschieden gegen die Inflation vorzugehen.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.