Die Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds, Lagarde, hat für den 12. September ihren Rücktritt angekündigt.

Der Schritt solle es dem IWF ermöglichen, frühzeitig die Auswahl für ihre Nachfolge auf den Weg zu bringen, sagte die Französin in Washington. Als mögliche Kandidaten gelten der frühere niederländische Eurogruppen-Chef Dijsselbloem, der Finne Rehn und die dänische Wettbewerbskommissarin Vestager.



Lagarde soll am 1. November an die Spitze der Europäischen Zentralbank rücken und damit auf den Italiener Draghi folgen, dessen Amtszeit nach acht Jahren endet.