Luftverkehr

Lufthansa-Maschinen stehen am Flughafen Frankfurt am Main. (Andreas Arnold/dpa)

Der Betreiber Fraport erklärte am Nachmittag, inzwischen sei bei den Landungen fast wieder der Normalbetrieb möglich. Zuvor waren am dem Flughafen rund 200 Flüge gestrichen worden, darunter alle Landungen, da durch die vielen stehenden Lufthansa-Maschinen keine Parkpositionen mehr frei waren. Flugzeuge wurden umgeleitet; Passagiere wurden teils gebeten, auf die Bahn umzusteigen.

Der IT-Ausfall bei der Fluglinie war durch Bauarbeiten an einer S-Bahnstrecke in Frankfurt verursacht worden. Dort hatte ein Bagger bereits gestern Nachmittag versehentlich vier Glasfaserkabel durchtrennt. Nach Angaben der Deutschen Telekom konnten zwei davon bereits in der vergangenen Nacht repariert werden. Die Lufthansa rechnet mit einer weitgehenden Wiederherstellung ihrer Systeme bis zum frühen Abend.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.