Luftverkehr

Lufthansa-Maschinen stehen am Flughafen Frankfurt am Main. (Andreas Arnold/dpa)

Zuvor waren an dem Flughafen rund 230 Flüge gestrichen worden. Starts wurden abgesagt, weil kein Boarding von Lufthansa-Passagieren möglich war. Landungen mussten gestrichen werden, da durch die vielen stehenden Lufthansa-Maschinen keine Parkpositionen mehr frei waren. Die Fluggesellschaft bat ihre Passagiere, die einen innerdeutschen Flug antreten wollten, auf die Bahn umzusteigen. Maschinen, die in Frankfurt landen sollten, mussten auf andere Flughäfen wie Nürnberg, Köln/Bonn oder Düsseldorf ausweichen. Dort gab es nur geringe Störungen des Flugbetriebs.

Bagger kappt Glasfaserkabel

Der IT-Ausfall bei der Lufthansa war durch Bauarbeiten an einer S-Bahnstrecke in Frankfurt verursacht worden. Dort hatte ein Bagger bereits gestern Nachmittag versehentlich vier Glasfaserkabel durchtrennt. Nach Angaben der Deutschen Telekom konnten zwei davon bereits in der vergangenen Nacht repariert werden.

Warnstreiks am Freitag

Die Lufthansa und ihre Kunden sowie andere Fluggesellschaften erwarten aufgrund von Warnstreiks am Freitag weitere Probleme: Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, die Flughäfen in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig zu bestreiken. Eine Sprecherin sagte trotz der derzeitigen Probleme in Frankfurt, man sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.