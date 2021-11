Lage an polnisch-belarussischer Grenze beruhigt sich. (picture alliance/Viktor Tolochko)

Der polnische Grenzschutz meldete, die Migranten auf der belarussischen Seite des Grenzübergangs Kuznica-Brusgi kehrten wieder zu ihrem Zeltlager zurück. Zuvor hatten dort Flüchtlinge Steine auf Polizisten und Soldaten geworfen und erneut versucht, den Grenzzaun zu überwinden. Die polnischen Sicherheitskräfte drängten die Menschen mit dem Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern zurück.

Der belarussische Machthaber Lukaschenko ordnete nach Behördenangaben an, die Frauen und Kinder unter den Flüchtlingen in einem grenznahen Logistikzentrum unterzubringen. Gestern hatte Lukaschenko die Krise in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Merkel erörtert, dabei ging es unter anderem um humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge. Der Kontakt stieß heute in Teilen der deutschen Politik auf Kritik, weil die EU Lukaschenko seit seiner umstrittenen Wiederwahl als Präsident im vergangenen Jahr nicht als Staatschef anerkennt.

Mit der Krise befassten sich heute auch die EU-Verteidigungsminister bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Brüssel. Dieser kritisierte, Lukaschenko gefährde mit seinem Vorgehen das Leben von Migranten.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.