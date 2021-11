Lage an polnisch-belarussischer Grenze beruhigt sich. (picture alliance/Viktor Tolochko)

Der polnische Grenzschutz meldete, die Migranten auf der belarussischen Seite des Grenzübergangs Kuznica-Brusgi kehrten wieder zu ihrem Zeltlager zurück. Zuvor hatten dort Flüchtlinge Steine auf Polizisten und Soldaten geworfen und erneut versucht, den Grenzzaun zu überwinden. Die polnischen Sicherheitskräfte drängten die Menschen mit dem Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern zurück.

Der belarussische Machthaber Lukaschenko ordnete nach Behördenangaben an, die Frauen und Kinder unter den Flüchtlingen in einem grenznahen Logistikzentrum unterzubringen. In der Region harren tausende Flüchtlinge in der Kälte im Freien aus. Die EU wirft Lukaschenko vor, Migranten aus ihren Herkunftsländern zu holen und sie an die Grenze zu Polen, Litauen und Lettland bringen zu lassen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.