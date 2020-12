Die Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet trotz des bevorstehenden harten Lockdowns mit einem weiteren Anstieg von Covid-Patienten auf den Intensivstationen.

Die Maßnahmen würden sich erst mit einem Zeitverzug von rund zwei Wochen in den Krankenhäusern bemerkbar machen, sagte der Vorsitzende Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb gehe er von 5.000 Covid-19-Intensiv-Patienten bis Jahresende aus. Aktuell werden rund 4.500 Corona-Infizierte intensivmedizinisch betreut.



Der Intensivmediziner Janssens sagte im ARD-Fernsehen, in den Krankenhäusern sei es nicht "fünf vor", sondern "fünf nach zwölf". Bereits seit Wochen sei das Pflegepersonal an der Belastungsgrenze. Der Lockdown müsse nun durchdringend und nachhaltig sein. - Nach einer Entscheidung von Bund und Ländern gilt der Lockdown von Mittwoch an zunächst bis zum 10. Januar. Ob es zu einer Verlängerung kommt, entscheidet sich am 5. Januar. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, sagte in der ARD, eine Lockerung käme nur in Frage, wenn die 7-Tages-Inzidenz deutlich unter 50 liege. Das müsse man den Menschen offen sagen. Aktuell liegt der Bundesdurchschnitt bei 169.

