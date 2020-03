Die Lage an der türkisch-griechisch Grenze bei Pazarkule bleibt unübersichtlich und angespannt.

In dem Gebiet halten sich tausende Geflüchtete und Migranten auf, seit die Türkei erklärt hat, die Menschen nicht mehr vom Übertreten der Grenze abzuhalten. Auch heute sollen wieder viele Menschen versucht haben, die Grenze nach Griechenland zu überwinden. Die Nachrichtenagenturen Reuters und AP melden, dass Sicherheitskräfte beider Seiten wieder Tränengas einsetzten. Laut AP versuchte eine Gruppe von Menschen auch, den Grenzzaun gewaltsam niederzureißen. Griechenland hat die eigene Seite des Übergangs bei Kastanies abgeriegelt und argumentiert, die EU-Außengrenze schützen zu müssen. Die griechische Regierung wirft der Türkei vor, die Flüchtlinge geradezu zum Grenzübertritt zu ermuntern, wenn nicht gar zu drängen.



Derweil demonstrierten in Hamburg mehrere Tausend Menschen für die Aufnahme von Geflüchteten aus dem Grenzgebiet. Die Stadt habe Platz, freie Unterkünfte müssten genutzt werden, erklärten die Veranstalter von der Initiative Seebrücke. Eine weitere Demonstration zum gleichen Thema fand in Berlin statt. Dort beteiligten sich rund 1.000 Menschen.



Die sieben SPD-geführten Länder forderten in einem gemeinsamen Aufruf ein Bundesprogramm zur Aufnahme besonders gefährdeter Flüchtlinge aus Lagern in Griechenland. Nötig sei ein "Pakt der Menschlichkeit", erklärte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, Dreyer. Berlins Regierender Bürgermeister Müller ergänzte, mindestens Kinder und junge unbegleitete Geflüchtete sollten unbürokratisch und rasch aus den Lagern herausgeholt werden.