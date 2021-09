Die Europäische Union hat die Folgen der Corona-Krise nach Ansicht von Kommissionspräsidentin von der Leyen bisher gut bewältigt.

Die Mitgliedsstaaten hätten sich in der größten globalen Gesundheitskrise seit Jahrzehnten für einen gemeinsamen Weg entschieden, sagte von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union. Die CDU-Politikerin betonte im Europäischen Parlament in Straßburg, inzwischen hätten alle in der EU Zugang zu Impfstoffen gegen das Coronavirus. Darauf könne man stolz sein.



Von der Leyen fügte hinzu, man dürfe angesichts des Erfolgs nicht selbstgefällig werden. Es gehe nun darum, die weltweite Impfkampagne zu beschleunigen. Die EU werde 200 Millionen weitere Impfdosen für ärmere Länder spenden. Dies sei eine "Investition in die Solidarität und die weltweite Gesundheit".



Als weitere Schwerpunkte der künftigen Politik nannte die EU-Kommissionspräsidentin unter anderem verstärkte Anstrengungen bei der Digitalisierung, beim Ausbau der Halbleitertechnologie sowie beim Natur- und Klimaschutz.

