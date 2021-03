Die UNO will mit China die Entsendung einer Delegation in die von der unterdrückten Minderheit der Uiguren bewohnte Region Xinjiang vereinbaren.

UNO-Generalsekretär Guterres sagte dem kanadischen Sender CBC, derzeit liefen ernsthafte Verhandlungen zwischen dem Büro der Hochkommissarin für Menschenrechte und den chinesischen Behörden. Er hoffe auf eine baldige Einigung, die es UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet erlaube, China ohne Einschränkungen zu besuchen.



Menschenrechtsorganisationen zufolge sind in Xinjiang mindestens eine Million Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren und andere Muslime in Haftlagern eingesperrt. Den Angaben zufolge werden sie dort zur Aufgabe ihrer Religion und Sprache gezwungen und mitunter auch misshandelt. Peking weist die Vorwürfe zurück und spricht von Ausbildungs- und Arbeitsprogrammen, mit denen man den Extremismus in der Region bekämpfen wolle. Im Streit um die Situation der Uiguren haben die EU, die USA, Kanada und Großbritannien kürzlich Sanktionen gegen China verhängt, das ebenfalls mit Strafmaßnahmen reagierte.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.