Der ukrainische Präsident Selenskyj (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Ukraine Presidency / Ukrainian Pre)

Dank der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Soldaten in Soledar im Gebiet Donezk habe man zusätzliche Zeit und Kraft für die Ukraine gewonnen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Auch wenn die Besatzer ihre größten Anstrengungen auf Soledar konzentriert hätten, stehe am Ende der Kämpfe die Befreiung des gesamten Donbass.

In Soledar und im nahe gelegenen Bachmut finden seit Wochen heftige Kämpfe statt. Ukrainische Vertreter gehen davon aus, dass die russischen Invasoren in den kommenden Monaten eine neue Offensive planen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.