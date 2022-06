Personalengpässe

Das Bundesverkehrsministerium bezeichnete die Lage nach einem Treffen mit Vertretern der Branche als "äußerst angespannt". So fehlten derzeit rund 2.000 Beschäftigte, was auch auf die Coronakrise zurückzuführen sei. Parallel dazu lege der Luftverkehr aber wieder deutlich zu, so dass es an vielen Stellen zu Engpässen komme. Die Bundesregierung kündigte an, eine ressortübergreifende Koordinierungsgruppe einzurichten, um der Lage zu begegnen. Auch die EU-Kommission wolle sich einschalten und sich mit den Mitgliedsstaaten und der Branche austauschen.