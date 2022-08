Umstrittene Grenzregelungen

Im überwiegend serbisch bevölkerten Norden des Kosovos haben militante Serben am Sonntag Barrikaden errichtet. (dpa/Festim Beqiri)

Serbische Bewohner der Region entfernten demnach die am Vortag errichteten Straßensperren. Nach Protesten in der Region hatte die Regierung in Pristina die Einführung umstrittener Grenzregelungen um einen Monat verschoben. Eigentlich hätten sich Serben bereits ab heute für einen Aufenthalt im Kosovo ein provisorisches Dokument ausstellen lassen müssen. Zudem sollten Kosovo-Serben mit serbischen Autokennzeichen diese binnen zwei Monaten durch kosovarische Kennzeichen ersetzen. Pristina sprach von einer Gegenmaßnahme, da die Regierung in Belgrad von Kosovaren bei der Einreise das Gleiche verlange.

Die Bundesregierung beobachtet die Lage mit Sorge. Bundeskanzler Scholz bemüht sich laut einem Sprecher bei den Regierungen des Kosovos und Serbiens um eine Deeskalation. Mit den Spannungen im Nord-Kosovo wird sich zudem der Verteidigungsausschuss des Bundestag bei seiner Sondersitzung am Mittwoch befassen.

