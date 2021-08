Der Bundeswehrverband sieht auf Seiten der Bundesregierung eine Fehleinschätzung der Lage in Afghanistan.

Es habe in den vergangenen Jahren viele Berichte nach Berlin gegeben, die vor einer Zuspitzung der Lage in Afghanistan und einem Erstarken der Taliban gewarnt hätten, sagte der Verbandsvorsitzende Wüstner im Deutschlandfunk. Vielfach sei der Bundeswehr Alarmismus vorgeworfen worden. Insgesamt sei bei der Armee das Vertrauen in die politische Führung angekratzt. Wüstner appellierte an die kommende Bundesregierung, den Afghanistan-Einsatz umfassend aufzuarbeiten. Und auch die anderen Bundeswehreinsätze im Ausland gehörten auf den Prüfstand.



Angesichts des bevorstehenden vollständigen US-Abzugs aus Afghanistan soll die Bundeswehr-Luftbrücke zur Rettung Schutzbedürftiger offenbar bereits heute beendet werden. Grund sei die immer schlechtere Sicherheitslage am Flughafen von Kabul, berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Es sei inzwischen fast unmöglich, noch weitere Schutzbedürftige dorthin zu bringen. Weiter hieß es,

Fallschirmjäger und Mitglieder des Kommandos Spezialkräfte sollten dann morgen als letzte Afghanistan verlassen.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.