US-Außenminister Blinken ist besorgt über Bewegungen des russischen Militärs im Ukraine-Konflikt. (Roman Koksarov/Pool AP/dpa)

Dort hatten die radikal-islamischen Taliban nach fast zwei Jahrzehnten westlicher Militärpräsenz Mitte August die Macht zurückerobert. Auf der Tagesordnung stehen zudem die jüngsten Entwicklungen auf dem Westbalkan sowie die Beziehungen zu Georgien. Gestern hatten die NATO-Außenminister unter anderem die Entwicklung in Belarus erörtert. Zudem wurde mit Blick auf den Ukraine-Konflikt eine Warnung an Russland gerichtet. US-Außenminister Blinken äußerte sich besorgt über "ungewöhnliche Truppenbewegungen" des russischen Militärs. Eine erneute Aggression Russlands gegen die Ukraine würde "ernste Konsequenzen" nach sich ziehen, erklärte Blinken. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, das Bündnis müsse auf das Schlimmste vorbereitet sein. Nach Erkenntnissen der Allianz hat Russland große Truppenkontingente sowie Waffen zusammengezogen. Der ukrainische Außenminister Kuleba berichtete zuletzt von rund 115.000 russischen Soldaten an der Grenze. Die russische Führung bestreitet das.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.