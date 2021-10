Knapp zwei Monate nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan sind die USA zu neuen Gesprächen mit den Islamisten bereit. Laut dem amerikanischen Außenministerium sollen sie an diesem Wochenende in Katars Hauptstadt Doha stattfinden. Kommen die Taliban damit einer Anerkennung ihrer Regierung näher?

Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte, eine amerikanische Delegation werde an diesem Wochenende in Doha hochrangige Taliban-Vertreter treffen. Er bestritt aber, dass es bei den Unterredungen um eine Anerkennung oder Legitimierung der neuen Regierung in Kabul gehe. Es handle sich vielmehr um eine Fortsetzung der "pragmatischen" Gespräche über Fragen von nationalem Interesse der USA. Wichtigste Priorität sei dabei die weitere sichere Ausreise von US-Bürgerinnen und Bürgern, anderen ausländischen Staatsangehörigen sowie von Afghanen.



Die Taliban hatten Mitte August die Macht in Afghanistan übernommen. Wenige Tage später zogen die letzten internationalen Truppen aus dem Land ab - auch die der USA. Sie waren nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ins Land gekommen, um die damalige Taliban-Regierung zu stürzen und die Terrororganisation Al-Qaida zu bekämpfen.



Erfolglos, wie sich 20 Jahre später zeigte. In diesem Sommer eroberten die Taliban eine afghanische Provinz nach der anderen und Mitte August dann auch die Hauptstadt Kabul. Seitdem kämpft die von den Islamisten gebildete Regierung um internationale Anerkennung, die ihr im Westen bisher versagt blieb.

