Die EU ist besorgt über das Verschwinden von Oppositionellen in Belarus.

Zu Berichten, wonach die Politikerin Kolesnikowa und andere Aktivisten entführt wurden, erklärte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell, derzeit werde versucht, die Fakten zu ermitteln. Man sei zutiefst besorgt über die anhaltende Repression und Einschüchterung der Bevölkerung durch willkürliche oder politisch motivierte Festnahmen in Belarus. Örtliche Medien hatten unter anderem gemeldet, dass die Oppositionspolitikerin Kolesnikowa von Unbekannten in der Hauptstadt Minsk in einen Minibus gezerrt worden sei.



Die ins Exil nach Litauen geflohene Oppositionspolitikerin Tichanowskaja warf der belarussischen Führung vor, Demonstranten einzuschüchtern und die Arbeit des Koordinierungsrates zu behindern.



Seit mehr als vier Wochen kommt es in Belarus zu Protesten gegen Staatspräsident Lukaschenko. Gestern nahm die Polizei bei regierungskritischen Demonstrationen nach Angaben des Innenministeriums mehr als 600 Menschen fest. Hintergrund ist die Präsidentenwahl, bei der Lukaschenko sich mit mehr als 80 Prozent der Stimmen zum Sieger erklären ließ. Die Opposition spricht von Wahlbetrug.