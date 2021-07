Lage in Flutgebieten

Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes kritisiert erhebliche Mängel in der medizinischen Grundversorgung in den Hochwassergebieten.

Die Vorsitzende Teichert sagte der Funke Mediengruppe, in den betroffenen Regionen herrsche Seuchengefahr. Dort sei die Gesundheit der Bevölkerung "massiv bedroht", weil die Infrastruktur nicht funktioniere. So seien Krankenhäuser und Arztpraxen von den Wassermassen teils zerstört worden. Besonders für Menschen mit Krankheiten wie Diabetes oder Herzleiden sei die mangelnde medizinische Versorgung ein großes Problem. Viele müssten ohne dringend benötigte Medikamente auskommen, fügte Teichert hinzu, die bis 2012 das Gesundheitsamt im Landkreis Ahrweiler leitete. Nötig seien etwa mobile Arzteinheiten, um in die verschiedenen Ortschaften zu gelangen.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.