Nach dem Tod von mindestens 29 türkischen Soldaten in Nordsyrien fordert die Türkei Beistand von der Nato und der internationalen Gemeinschaft.

Diese würden dazu aufgerufen, ihre Pflichten zu erfüllen, ließ Präsident Erdogan mitteilen. Gleichzeitig drohte er der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge damit, den Flüchtlingen im Land die Grenzen zu öffnen. - Die türkischen Soldaten waren in der Provinz Idlib bei einem Angriff der syrischen Armee getötet worden. Als Vergeltung attackierten

türkische Soldaten in der Nacht Stellungen der Truppen des syrischen Machthabers Assad.



Schon zuvor waren in Idlib bei Zusammenstößen zwischen dem

Militär beider Seiten rund 20 Soldaten aus der Türkei getötet

worden.



Ankara unterstützt in dem Konflikt islamistische Rebellen, die syrische Armee geht mit der Unterstützung Russlands gegen die Aufständischen vor. Eigentlich hatten die Türkei und Russland eine Deeskalationszone und eine Waffenruhe in der Region vereinbart.