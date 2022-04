Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa)

In einer Videoansprache beschuldigte Selenskyj die russische Regierung, bewusst zu versuchen, alle Menschen dort auszulöschen. Zur Situation der ukrainischen Streitkräfte in der Stadt machte Selenskyj keine Angaben. Zuvor hatte der ukrainische Präsident in einem Interview gesagt, die Vernichtung ukrainischer Soldaten in Mariupol könnte einen Schlussstrich unter jede Form von Verhandlungen ziehen.

Russischen Angaben zufolge haben sich mittlerweile alle verbliebenen ukrainischen Kämpfer in dem Stahlwerk Asowstal verschanzt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, sollten die noch in Mariupol kämpfenden ukrainischen Streitkräfte und ausländischen Söldner am Sonntagmorgen ihre Waffen niederlegen, würden sie verschont. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben der Kriegsparteien war nicht möglich.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.