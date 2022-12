Infektionswelle

Viele Kliniken sind erneut überlastet. (Symbolbild) (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild / Jan Woitas)

In den Kinderkliniken sei sie sogar "maximal angespannt", berichtete die Deutsche Presse-Agentur mit Blick auf die Situation in Köln, Düsseldorf und Essen. Wegen der starken Erkrankungswelle könne es in Einzelfällen zu Verschiebungen von Operationen oder Behandlungen kommen. Mit der Spitze der Corona-Pandemie sei die Lage jedoch nicht zu vergleichen. Allerdings sei ein Höhepunkt der Infektionen noch nicht absehbar. Der Deutschen Krankenhausgesellschaft zufolge fällt derzeit insgesamt fast jeder zehnte Beschäftigte aus.

Neben dem Grippevirus verbreitet sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts das RS-Virus weiterhin stark. Das kann vor allem für kleine Kinder und Säuglinge gefährlich sein.

