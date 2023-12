Sandsäcke liegen zum Abtransport bereit. Im Hintergrund ist ein Hubschrauber der Bundespolizei. (Jörn Hüneke/xoyo/dpa)

Betroffen sind vor allem Teile Niedersachsens, der Süden Sachsen-Anhalts und Gebiete in Nordrhein-Westfalen. Nahezu überall sind ehrenamtliche Kräfte des Technischen Hilfswerks im Einsatz. Hubschrauber der Bundeswehr helfen unter anderem beim Transport von Sandsäcken. Neben den Wassermassen bereiten Schaulustige den Helfern Probleme. Niedersachsens Innenministerin Behrens sprach im "Spiegel" von Katastrophen-Touristen. Es seien sogar Kite-Surfer gesichtet worden. Mehrere Städte in Niedersachsen empfahlen der Bevölkerung, in der Silvesternacht auf Feuerwerke zu verzichten. Die Einsatzkräfte seien mit dem Hochwasser bereits stark ausgelastet, hieß es.

Zwar sind die Pegelstände vielerorts inzwischen stabil oder gesunken, etwa in Sachsen und Nordrhein-Westfalen, an anderen Orten sind aber beispielsweise Deiche weiter einem hohen Druck ausgesetzt. So teilte die Stadt Oldenburg mit, dass man sich auf Evakuierungen vorbereite. In der Nähe von Bremen mussten hunderte Menschen ihre Häuser verlassen.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.