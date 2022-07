Sachsen und Brandenburg

Waldbrände in Südbrandenburg (dpa-news/Sebastian Willnow)

Auch am Abend waren die Feuer an einigen Stellen noch außer Kontrolle. In Brandenburg brannte es auf einer Fläche von mehr als acht Quadratkilometern. Bei Rehfeld im Elbe-Elster-Kreis kämpfen 450 Einsatzkräfte gegen das Feuer, mehrere Löschhubschrauber sind im Einsatz. Die Brandfläche ist teilweise munitionsbelastet - auch deshalb ist ein Löschen aus der Luft notwendig. Sorge bereiten den Einsatzkräften angekündigte Windböen von bis 60 Kilometer pro Stunde. Beim Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz löste der betroffene Landkreis Katastrophenalarm aus. Die Feuerwehr hat bis zum Abend das Feuer an drei von fünf Einsatzstellen unter Kontrolle gebracht. Insgesamt erstreckt sich der Brand laut Angaben des Landratsamts auf rund zweieinhalb Quadratkilometer, 400 Kräfte sind an den Löscharbeiten beteiligt, auch in Sachsen wurden Hubschrauber eingesetzt.

In Tschechien hat sich ein Waldbrand im Nationalpark Böhmische Schweiz nahe der Grenze zu Sachsen inzwischen auf eine Fläche von rund 30 Hektar ausgebreitet. Auch in Südfrankreich kämpfen 500 Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand. In einem Dorf nahe der Stadt Montpellier mussten die Menschen ihre Häuser verlassen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.