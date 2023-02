"Care"-Nothilfekoordinator Mylius

Der Nothilfekoordinator der Hilfsorganisation Care, Mylius, sagte im Deutschlandfunk , die Situation in Syrien sei "fragmentiert". Dass unterschiedliche Gruppen die verschiedenen Gebiete kontrollierten, mache alles wesentlich komplexer. Zudem gebe es im Gegensatz zur Türkei keine Rettungs-Infrastruktur. Doch auch dort sei die Zerstörung groß. Hunderte Mitarbeiter und Helfer, deren Familien sowie Lager für Hilfsgüter seien betroffen. Jetzt müsse man erst einmal klären, was beschädigt worden sei. Mylius betonte, man konzentriere sich dennoch auf die Aktivierung von Mitarbeitern und Hilfsgütern vor Ort, da durch die Schäden an Flughäfen und die schlechte Wetterlage von außen wenig Güter in die Katatstrophengebiete gebracht werden könnten.