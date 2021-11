Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Ganserer hat kritisiert, dass transgeschlechtliche Menschen in vielen Lebensbereichen diskriminiert werden.

Es herrsche hierzulande eine große Unsicherheit über den Umgang mit transgeschlechtlichen Menschen, sagte Ganserer im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das Weltbild in Deutschland sei nach wie vor von einem Schwarz-Weiß-Denken geprägt. Es sei daher eine große gesellschaftliche Aufgabe, Akzeptanz zu schaffen. Hier sei viel Aufklärung notwendig.

Für Gesetzesänderung

Ganserer setzt sich dafür ein, dass jeder selbst über seine Geschlechtszugehörigkeit entscheiden kann. Dafür will sie das Transsexuellengesetz abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen.



Das Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1980 sieht vor, dass eine Person ihren Vornamen auf Antrag ändern lassen kann, wenn sie sich "auf Grund ihrer transsexuellen Prägung nicht mehr dem in ihrem Geburtseintrag angegebenen Geschlecht, sondern dem anderen Geschlecht als zugehörig empfindet und seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang steht, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben". Außerdem müsse mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen sein, dass sich ihr Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nicht mehr ändern wird.



Die Grünen-Politikerin und ihre Fraktionskollegin Slawik sind die ersten Transfrauen im Bundestag. Grüne, FDP und Linke fordern schon länger ein Selbstbestimmungsgesetz. In einem Gesetzentwurf der Grünen-Fraktion im Bundestag aus dem Jahr 2020 heißt es zur Begründung: "Das aktuelle TSG basiert auf einer medizinisch-diagnostischen Vorstellung von 'Transsexualität' als psychischer Erkrankung, die nach den aktuellen Erkenntnissen der Sexualforschung und der 2019 veröffentlichten Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme der Weltgesundheitsorganisation nicht mehr zu vertreten ist".

Neuer Anlauf in einer Ampel-Koalition?

Auch die FDP hatte einen Gesetzentwurf eingereicht. Beide Vorlagen wurden im Mai 2021 vom Bundestag mit jeweils einer großen Mehrheit der Stimmen abgelehnt, auch mit denen der SPD als Teil der Großen Koalition. Einige Sozialdemokraten ließen zwar Sympathien für das Vorhaben erkennen, gaben aber der Unionsfraktion die Schuld für das Scheitern.



Die SPD-Vorsitzende Esken schrieb in einer persönlichen Erklärung zu der Ablehnung: "Da wir mit CDU und CSU eine Koalition bilden, sind wir an die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag gebunden." Die SPD hatte einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, den Esken als gute Grundlage bezeichnet, "um dieses Thema - mit neuen Mehrheiten jenseits von CDU und CSU in der Regierung - in der nächsten Legislaturperiode erneut und im Sinne der Betroffenen anzugehen und zu einigen."

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.