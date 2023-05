Krieg in der Ukraine

Lage unübersichtlich: Selenskyj äußert sich zu Bachmut

Die militärische Lage in der ukrainischen Stadt Bachmut ist weiter unübersichtlich. Präsident Selenskyj äußerte sich am Rande des G7-Gipfels in Japan nicht eindeutig zu der Frage, wer die Kontrolle in der Stadt habe. Er betonte, Bachmut sei fast vollständig zerstört. Heute sei Bachmut, Zitat, nur in unseren Herzen.

