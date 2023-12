Hochwasser in der niedersächsischen Stadt Oker: Der gleichnamige Fluß hat Teile der Ufer-Promenade überschwemmt. (Thomas Schulz / dpa / Thomas Schulz)

Im niedersächsischen Landkreis Goslar hat die Okertalsperre ihre maximale Kapazität erreicht. Deshalb wird weit mehr Wasser an die Oker abgegeben als üblich. Laut der Stadtverwaltung Braunschweig wird erwartet, dass die Flutwelle in den späten Abendstunden in der Stadt ankommt. In Rinteln wurden Bewohner einer Straße am Morgen in Sicherheit gebracht. Keller von Gebäuden liefen voll.

Für den überfluteten und weitgehend geräumten Ort Windehausen in Nordthüringen wurde in Betretungsverbot verhängt, damit die begrenzte Zufahrt für die Rettungskräfte freibleibt.

Die Wasserstände an Flüssen und Bächen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gehen bis auf wenige Ausnahmen zurück. Auch am Oberrhein waren die Höchststände laut Hochwasservorhersagezentrale heute bereits erreicht. In Bayern und in Hessen entspannt sich die Hochwasserlage ebenfalls.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.