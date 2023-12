Hochwasser in der niedersächsischen Stadt Oker: Der gleichnamige Fluß hat Teile der Ufer-Promenade überschwemmt. (Thomas Schulz / dpa / Thomas Schulz)

Braunschweig rechnet in den späten Abendstunden mit einem steigenden Pegelstand der Oker, weil von der vollgelaufenen Okertalsperre Wasser abgelassen wird. In Sachsen-Anhalt ordneten die Behörden im Landkreis Mansfeld-Südharz erste Evakuierungen an. Betroffen ist ein Ortsteil von Kelbra. Grund sind drohende Überschwemmungen durch einen ebenfalls vollgelaufenen Stausee. Im weitgehend evakuierten thüringischen Windehausen gilt ein Betretungsverbot. Auch an der Elbe in Sachsen steigen die Wasserstände. - Entwarnung gibt es dagegen in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen und Bayern.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.