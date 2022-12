Lima: Eine Demonstrantin mit einem Transparent, auf dem Präsidentin Boluarte als Verräterin und Mörderin bezeichnet wird. (Lucas Aguayo Araos / dpa / Lucas Aguayo Araos)

Bildungsministerin Correa und Kulturminister Perez verwiesen in ihren Erklärungen jeweils auf den Tod von Landsleuten. Staatliche Gewalt dürfe nicht unverhältnismäßig sein, betonte Correa. Mittlerweile meldet die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf das Gesundheitsministerium mindestens 18 Tote aufgrund der gewaltsamten Auseinandersetzungen nach der Absetzung von Präsident Castillo. Dieser muss 18 Monate in Untersuchungshaft bleiben, wie das Oberste Gericht des Landes am Donnerstag entschieden hatte.

Die Regierung in Peru hat den Ausnahmezustand über das gesamte Land verhängt. Sie schlug zudem vor, die Wahlen von 2026 auf 2023 vorzuverlegen, um den Demonstranten entgegenzukommen. Ein Gesetzentwurf erhielt im Parlament jedoch nicht die erforderliche Mehrheit.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.