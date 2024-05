Papua-Neuguinea

"Lage weiterhin verheerend": UNICEF hat mit Verteilung von Nothilfe begonnen

Nach dem Erdrutsch in Papua-Neuguinea hat das Kinderhilfswerk UNICEF nach eigenen Angaben damit begonnen, Hilfsgüter an die Bevölkerung zu verteilen. Der Sprecher von UNICEF in dem Land, Niels Kraaier, sagte dem Deutschlandfunk, die Lage sei weiterhin verheerend, aber die Nothilfe sei jetzt in vollem Gange.