Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Maier, teilt die Einschätzung des Bundesinnenministeriums, wonach es in deutschen Sicherheitsbehörden kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus gibt.

Dennoch bestehe angesichts der bekanntgewordenen Fälle dringend Handlungsbedarf, sagte Maier im Deutschlandfunk. Es müsse der Anspruch der gesamten Gesellschaft sein, dass Polizei, Bundespolizei sowie Bundeswehr über jeden Verdacht erhaben seien. Der Anteil von Rechtsextremisten in deutschen Sicherheitsbehörden müsse bei null Prozent liegen, erklärte der SPD-Politiker. Angesichts der Chatgruppen von Polizisten, in denen rassistische und rechtsextreme Inhalte geteilt wurden, müsse man schauen, wie die Beamten in ihrem Berufsalltag gestärkt werden könnten. Sie müssten zur Selbstreflexion ermutigt werden. Zudem sollte es eine stärkere soziale Kontrolle der Kollegen untereinander geben.



Gestern hatte Bundesinnenminister Seehofer einen neuen Lagebericht zu Rechtsextremismus in den deutschen Sicherheitsbehörden vorgelegt. Seiner Ansicht nach gibt es kein strukturelles Problem. Seehofer sagte in Berlin, mehr als 99 Prozent der Mitarbeiter stünden auf dem Boden des Grundgesetzes.

