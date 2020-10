In Berlin stellt Bundesinnenminister Seehofer zur Stunde den Lagebericht zu Rechtsextremismus bei Polizei und Geheimdiensten vor.

Er sagte, jeder erwiesene Fall sei eine Schande. Gleichwohl machte Seehofer deutlich, dass es sehr wenige erwiesene Fälle gebe. Mehr als 99 Prozent der Mitarbeiter stünden auf dem Boden des Grundgesetzes. Seehofer betonte, es gebe kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden.



Zuletzt waren Fälle bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen und Berlin bekannt geworden. Auch beim Landesverfassungsschutz in Düsseldorf gab es entsprechende Vorkommnisse.



Die Grünen kritisierten im Vorfeld, Seehofers Bericht reiche nicht aus. Die Bundestagsabgeordnete Mihalic sagte im ZDF, dokumentiert würden nur Fälle an der Oberfläche, die den Behörden schon bekannt seien. Die Grünen-Innenexpertin forderte stattdessen erneut, auch der Frage nach einem möglichen strukturellen Rassismus in der Polizei nachzugehen. Der Innenminister lehnt es aber ab, eine solche unabhängige Studie zu beauftragen - mit der Begründung, Polizeibeamte dürften nicht unter Generalverdacht gestellt werden.

