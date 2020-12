Die Hilfsorganisation "Care" fordert schnelle humanitäre Hilfe für die Geflüchteten im Nordwesten von Bosnien und Herzegowina.

Balkan-Koordinator Wolff sagte im Deutschlandfunk, man dürfe niemanden verhungern oder erfrieren lassen. Diese Gefahr sei noch nicht komplett gebannt. Die Hilfsorganisation Help forderte die EU auf, Staaten wie Bosnien und Herzegowina stärker in die Pflicht zu nehmen.



Berichten zufolge bringen die bosnischen Behörden zahlreiche obdachlos gewordene Migranten aus dem abgebrannten Lager Lipa in feste Unterkünfte im Landesinneren. Einige harren allerdings noch immer in der Nähe der Stadt Bihac aus. Dort sind sie Schnee, Kälte und Nässe ausgesetzt. Lipa war von der Internationalen Organisation für Migration geräumt worden, nachdem die bosnischen Behörden es nicht winterfest gemacht hatten. Daraufhin wurden mehrere Zelte in Brand gesteckt.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.