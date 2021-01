Angesichts der Lage hunderter Flüchtlinge in Bosnien und Herzegowina hat die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl der EU völliges Versagen vorgeworfen. Das Nichthandeln sei empörend, sagte Pro Asyl-Geschäftsführer Burkhardt. Während Kroatien die Schutzsuchenden an der Grenze "zurückprügele", schaue die gesamte Europäische Union tatenlos zu. Burkhardt forderte, die Grenzen zu öffnen und die Menschen innerhalb der Mitgliedsstaaten zu verteilen.

Zudem kritisierte er die Äußerungen des CDU-Politikers Merz, der sich gegen eine Aufnahme der Flüchtlinge ausgesprochen hatte. Die "Provokation" von Merz sei bisher ohne Widerspruch geblieben. Der SPD-Politiker Post warf Merz und dem Unionsfraktions-Vize im Bundestag, Frei, "Kaltherzigkeit" vor. Was man derzeit mancherorts auf den griechischen Inseln und in Bosnien und Herzegowina erlebe, sei eine humanitäre Notsituation, sagte Post der Deutschen Presse-Agentur. "Hier ist Hilfe, auch durch die Bereitschaft Geflüchtete in Not aufzunehmen, ein Gebot der Menschlichkeit."

EU äußert sich besorgt

Das ehemalige Flüchtlingslager bei Lipa in Bosnien war kurz vor Weihnachten durch einen Großbrand zerstört worden. In der Region gibt es nun keine andere reguläre Unterkunft für die Flüchtlinge mehr. Die EU äußerte sich besorgt über die Lage der Migranten in der Region.



Die Situation sei vollkommen inakzeptabel, sagte der EU-Sondergesandte für Bosnien, Sattler, nach einem Treffen mit dem Sicherheitsminister des Landes, Cikotic. Das Leben und die Grundrechte von hunderten Menschen seien ernsthaft in Gefahr.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.