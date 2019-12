Der CSU-Politiker Schmidt hat die Zustände im bosnischen Flüchtlingslager Vucjak als besorgniserregend bezeichnet.

Der Bundestagsabgeordnete und frühere Bundesminister sagte dem Evangelischen Pressedienst, die Lage der Menschen dort widerspreche allen humanitären Vorstellungen in der EU. Schmidt war im November mit Vertretern des Innenministeriums und des Technischen Hilfswerks in Vucjak. Nach seinen Worten sind die Migrantinnen und Migranten auf der Suche nach einer neuen Balkanroute und stauten sich kurz vor der Grenze zum EU-Staat Kroatien.



Die bosnischen Behörden hatten das Lager im Juni auf einer ehemaligen Mülldeponie errichtet - mit Zelten ohne feste Böden. Die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Mijatovic, erklärte vor kurzem, sie habe in ihrer langen Laufbahn nie so etwas Schlimmes gesehen.