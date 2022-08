Sergey Lagodinsky, Europa-Parlementarier der Grünen (imago images / IPON)

Ihm sei nicht ersichtlich, wie dieser mörderische Krieg zu stoppen sei, indem man Russinnen und Russen verbiete, durch Paris spazieren zu gehen, sagte er im Deutschlandfunk. Ein pauschales Reiseverbot sei "nicht zielführend". Viel effizienter wäre seiner Meinung nach eine Ausweitung der gezielten Sanktionen gegen diejenigen, die das System des russischen Staatschefs Putin mittragen. Man könne zwar die Verfahren für die Vergabe der Schengen-Visa entschleunigen und reduzieren, führte Lagodinsky aus. Die EU sollte jedoch eine gewisse Flexibilität beibehalten, wenn es darum gehe, Oppositionellen Schutz zu gewähren.

Gestern hatten Politiker von CDU und CSU gefordert, die Vergabe von Visa an russische Touristen einzustellen. Der CDU-Europapolitiker Radtke sagte der Zeitung "Bild", es sei unerträglich, dass Russen in Europa Urlaub machten und ihr Geld verjubelten, als sei nichts geschehen. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Länder die Vergabe von Schengen-Visa an Russen eingestellt.

