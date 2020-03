Ursprünglich zur Befriedung zwischen der entmachteten katholischen Kirche und der Republik gedacht, wird die Laizität immer häufiger als politisches Instrument missbraucht. Und militante Interpretationen der Laizität gefährden zunehmend die friedliche Koexistenz.

(imago / CrowdSpark / Thierry Thorel)Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Laizität

In Frankreich sind Kirche und Staat getrennt. Daher gibt es keinen Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen. Ihr Auftrag ist vielmehr, republikanische Werte zu vermitteln. In jedem Klassenzimmer hängt die "Charta der Laizität".

(Deutschlandradio / Birgit Kaspar)Das Unbehagen der Katholiken

Messen und Beerdigungen ohne Priester, kaputte Glocken und Bänke: Frankreichs Kirchen auf dem Land verfallen. Ein Das nutzen vor allem rechte und rechtsextreme Politiker aus, um Wähler an sich zu binden.





(AFP / Mehdi Fdedouach)Ein Imam ruft zur Versöhnung auf

Nach den Katholiken sind Muslime die zweitgrößte Glaubensgruppe in Frankreich. Um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern, ergreifen auch reformorientierte Imame jede Gelegenheit zum Gespräch.

(picture-alliance / NurPhoto / Alain Pitton)Polemik um das Kopftuch

Die Laizität und das islamische Kopftuch sind in den französischen Medien ein Dauerthema. Rechtspopulisten nutzen den Schleier, um vor einer Islamisierung der Gesellschaft zu warnen. Für junge Musliminnen ist er nicht nur Ausdruck der Glaubensfreiheit, sondern Symbol des laizistischen Prinzips.





(Deutschlandradio / Birgit Kaspar)Ein Instrument der Freiheit

Rassistische, antisemitische, antichristliche und anti-islamische Akte haben in Frankreich zugenommen. Präsident Macron spricht von einer zunehmenden Zersplitterung der Gesellschaft. Aufrufe zur Gewalt sind lauter als die Stimmen der Vernunft, die sich für Toleranz und Respekt einsetzen.