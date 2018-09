Lale Akgün fügte hinzu, die "Erdogan-Hörigen", die gestern vor der Kölner Moschee aufmarschiert seien, machten ihr ebensoviele Sorgen wie die Neonazis in Chemnitz. Sie hätten sich aggressiv gegenüber Erdogan-Kritikern verhalten. Akgün erklärte, wenn man schon nicht den Menschen in der Türkei helfen könne, müsse man wenigstens dafür sorgen, dass die Menschen in Deutschland ohne Angst leben könnten.