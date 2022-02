Lambrecht sieht Fortsetzung des Mali-Einsatzes der Bundeswehr nicht gegeben. (IMAGO / Joerg Boethling)

Wenn dort Wahlen um vier oder fünf Jahre verschoben würden, dann sei dies keinerlei Basis für ein weiteres deutsches Engagement, sagte Lambrecht in einem Video-Gespräch mit ihrem malischen Amtskollegen Camara. Zudem sei eine Zusammenarbeit der Regierung in Bamako mit russischen Söldnern aus deutscher Sicht völlig inakzeptabel. Camara wies eine solche Kooperation als unzutreffend zurück. Es gebe keine entsprechenden Verträge.

Zuletzt hatte es deutliche Spannungen zwischen den Europäern und der malischen Militärjunta gegeben. Die Bundeswehr ist in dem westafrikanischen Staat an der EU-Ausbildungsmission EUTM und an der UNO-Mission Minusma beteiligt. Derzeit sind rund 1.300 Soldaten im Einsatz. Das aktuelle Mandat läuft noch bis zum 31. Mai, im nächsten Monat soll über die Zukunft der Einsätze im Bundestag beraten werden.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.